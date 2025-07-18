Хаманн о Диасе в «Баварии»: «Платим 70-80 млн за 28-летнего латиноамериканца, чья стоимость после контракта будет нулевой. Зачем вообще существует академия?»

Дитмар Хаманн высказался о возможном трансфере Луиса Диаса в «Баварию».

Ранее сообщалось , что мюнхенский клуб и Диас договорились о 4-летнем контракте на 14 млн евро в год до налогов плюс бонусы.

«Мы покупаем Луиса Диаса – 28-летнего латиноамериканца, который на протяжении четырех-пяти лет проводил по 50 матчей за сезон, да еще с длительными перелетами на родину, что тоже проблема.

Платим за него 70-80 миллионов, в то время как после контракта его стоимость будет нулевой, ведь ему будет уже 32. Тогда у меня вопрос: зачем вообще существует академия?» – сказал экс-полузащитник «Баварии» в интервью Sky Sport.