Хаманн о Диасе в «Баварии»: «Платим 70-80 млн за 28-летнего латиноамериканца, чья стоимость после контракта будет нулевой. Зачем вообще существует академия?»
Дитмар Хаманн высказался о возможном трансфере Луиса Диаса в «Баварию».
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб и Диас договорились о 4-летнем контракте на 14 млн евро в год до налогов плюс бонусы.
«Мы покупаем Луиса Диаса – 28-летнего латиноамериканца, который на протяжении четырех-пяти лет проводил по 50 матчей за сезон, да еще с длительными перелетами на родину, что тоже проблема.
Платим за него 70-80 миллионов, в то время как после контракта его стоимость будет нулевой, ведь ему будет уже 32. Тогда у меня вопрос: зачем вообще существует академия?» – сказал экс-полузащитник «Баварии» в интервью Sky Sport.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости