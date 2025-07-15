«Бавария» готовит новое предложение по Диасу и может дать вингеру контракт на 4 или 5 лет. «Ливерпуль» не продал колумбийца за 67,5 млн евро

«Бавария» по-прежнему хочет подписать Луиса Диаса.

Сегодня стало известно , что «Ливерпуль » не продал колумбийского вингера мюнхенцам за 67,5 млн евро.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, немецкий клуб готовит новое предложение. Полной договоренности с самим игроком еще нет, но это не будет проблемой. «Бавария » может предложить Диасу контракт до 2029 или 2030 года.

В прошлом сезоне АПЛ Луис провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .