«Бавария» готовит новое предложение по Диасу и может дать вингеру контракт на 4 или 5 лет. «Ливерпуль» не продал колумбийца за 67,5 млн евро
«Бавария» по-прежнему хочет подписать Луиса Диаса.
Сегодня стало известно, что «Ливерпуль» не продал колумбийского вингера мюнхенцам за 67,5 млн евро.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, немецкий клуб готовит новое предложение. Полной договоренности с самим игроком еще нет, но это не будет проблемой. «Бавария» может предложить Диасу контракт до 2029 или 2030 года.
В прошлом сезоне АПЛ Луис провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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