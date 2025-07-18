Талалаев о работе экспертом на ТВ в этом сезоне: «Когда в «Балтике» все устаканится, почему нет? Лучше пусть футбольные люди рассказывают о футболе, чем те, кто хочет примазаться к нему»

Андрей Талалаев рассказал, появится ли в роли эксперта на ТВ в этом сезоне РПЛ.

– В телевизионных студиях мы вас в новом сезоне увидим или будет не до того?

– В первые полтора месяца вырваться будет очень сложно. С нашим графиком мы в самолетах больше будем жить, чем дома с семьями. А когда все устаканится, почему нет? Если будут интересные предложения с интересными темами – с удовольствием приду и побеседую.

Лучше пусть футбольные люди рассказывают о футболе, чем те, кто очень хочет примазаться к футболу, – сказал главный тренер «Балтики».

Сегодня «Балтика » Талалаева встретится с «Динамо» в рамках 1-го тура Мир РПЛ . Начало – в 20:30 по московскому времени.