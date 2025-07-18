Талалаев о матче «Балтики» с «Динамо»: «Почти все любители футбола в стране будут смотреть. Люди ждут, полтора месяца не было игр»

Андрей Талалаев считает, что игра «Балтики» с «Динамо» вызовет большой интерес.

Встреча 1-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Москве. Начало – в 20:30 по московскому времени.

«Конечно, это ответственность и внимание. Люди ждут – полтора месяца не было матчей. Я почти уверен, что на «Динамо » будет полный стадион и почти все любители футбола в стране будут смотреть нашу игру.

Для футболистов это прекрасная возможность показать товар лицом. Мы, конечно же, используем этот фактор при настрое. Только один нюанс: у нас были согласованы два матча с «Сочи» 13-го числа, а чемпионат открывается на день раньше выходных. Мы в принципе уже хотели работать в недельном цикле. Тем более что потом пойдет много выездов с учетом кубковых игр. Поэтому даже день разницы имеет значение. Приходится корректировать программу подготовки, которая много лет успешно используется.

Если бы играли 19-го, всем нам – тренерскому, медицинскому штабу – было бы спокойнее», – сказал главный тренер «Балтики».