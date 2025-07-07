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Талалаеву интересна молодежь «Зенита»: «Это качественный продукт. Их школа — одна из лучших в стране. У «Балтики» была встреча с руководителями «Зенита‑2»

Андрей Талалаев не прочь пригласить в «Балтику» молодых игроков «Зенита».

— В интервью после матча с «Зенитом‑2» вы сказали, что вам очень интересны три игрока «Зенита» — это Никита Лобов, Матвей Бардачев и Тимур Иванов. Как вы оцениваете игру Лобова и Иванова?

— Не всегда мы слышим и понимаем… Допустим, вы проговорили что‑то. Я вспоминаю свои слова, но я не говорил конкретные фамилии. Про Лобова кто‑то у нас в СМИ потом… Я сказал, что нам интересны два игрока «Зенита». Если я называю фамилию, конкретизирую, то поднимаю цену. Но мы же неглупые люди.

Я сказал, что мне нравятся три игрока. Какие? Я не перечислял. Вы назвали их. Есть совпадения? Есть. Но не все.

Мне интересны молодые игроки «Зенита», потому что это качественный продукт. Школа «Зенита» — одна из лучших в стране. Если сохраняется интерес, надо задавать вопрос нашему спортивному директору. Знаю, что сегодня была встреча с руководителями «Зенита‑2». Дальше будет обсуждаться с руководителями «Зенита».

Будут ли у «Балтики» футболисты «Зенита»? Я на это ответить не могу. Заинтересованность в качественных молодых футболистах у нас есть, — сказал тренер «Балтики» после товарищеского матча с «Зенитом» (2:1).

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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