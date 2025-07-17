Нагорных о Карпине: «Совмещение может создавать неравные условия для клубов. Институт сборных должен быть более независимым и беспристрастным»

Юрий Нагорных высказался против совмещении должностей Валерием Карпиным.

56-летний специалист стал главным тренером «Динамо » 13 июня. С лета 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.

«Наверное, это не совсем правильно. Это может создавать неравные условия для клубов.

Решение должен принимать Российский футбольный союз, это его прерогатива, не хочу вмешиваться.

Но мое мнение – институт сборных должен быть более независимым и беспристрастным», – сказал председатель совета директоров «Локомотива ».