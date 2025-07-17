  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нагорных о Карпине: «Совмещение может создавать неравные условия для клубов. Институт сборных должен быть более независимым и беспристрастным»
5

Нагорных о Карпине: «Совмещение может создавать неравные условия для клубов. Институт сборных должен быть более независимым и беспристрастным»

Юрий Нагорных высказался против совмещении должностей Валерием Карпиным.

56-летний специалист стал главным тренером «Динамо» 13 июня. С лета 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.

«Наверное, это не совсем правильно. Это может создавать неравные условия для клубов.

Решение должен принимать Российский футбольный союз, это его прерогатива, не хочу вмешиваться.

Но мое мнение – институт сборных должен быть более независимым и беспристрастным», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18987 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Нагорных
logoРФС
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о совмещении Карпина: «У РФС должен быть свой тренер, не имеющий отношения ни к какому клубу. Критика от Лунева – нормальная вещь»
2417 июля, 08:56
Гендиректор «Спартака»: «С уважением отношусь к Карпину, но в совмещении постов вижу возможность конфликта интересов»
4015 июля, 02:18
Гендиректор «Динамо» Пивоваров подтвердил недовольство клубов РПЛ совмещением Карпина: «Имеют право на свое мнение. Я в дискуссии не участвовал – сидел и наблюдал»
235 июля, 16:47
Главные новости
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – иногда последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
215 минут назад
«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)
1215 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
2317 минут назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
4441 минуту назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
57 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
2259 минут назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
10сегодня, 12:57
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
29сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
10сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
815сегодня, 12:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Марио Фернандес не исключил, что продолжит карьеру: «На все воля божья. Я спокоен и пребываю в мире»
через 0
Терехин об ужесточении лимита: «Искусственно столько качественных российских игроков для топ-клубов мы не найдем. Без легионеров чемпионат не будет таким интересным»
3 минуты назад
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
525 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
635 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1852 минуты назад
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
456 минут назадLive
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1456 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
сегодня, 12:55Видео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
5сегодня, 12:45
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
3сегодня, 12:33