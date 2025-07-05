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Гендиректор «Динамо» Пивоваров подтвердил недовольство клубов РПЛ совмещением Карпина: «Имеют право на свое мнение. Я в дискуссии не участвовал – сидел и наблюдал»

В «Динамо» подтвердили недовольство трех клубов совмещением Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что представители «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на общем собрании клубов Мир РПЛ высказались против совмещения Карпиным постов в «Динамо» и сборной России. В частности, были приведены аргументы о том, что совмещение может отразиться на результатах национальной команды и послужить интересам одного клуба.

– Да, это правда.

– Как вы отреагировали на такое заявление?

– Я не участвовал в дискуссии, я сидел, наблюдал за ней. А говорил в основном Максим Львович Митрофанов (генеральный секретарь РФС – Спортс”). В ответ.

– Какое у вас отношение к такой реакции ваших коллег из «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»?

– Они имеют полное право на свое мнение, – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
Павел Пивоваров
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
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