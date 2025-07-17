Мор о «Спартаке»: «Пока может претендовать на попадание в тройку. Футболистов нет – надо дождаться трансферов и не отдавать Барко и Угальде»

Эдуард Мор заявил, что «Спартак» будет бороться лишь за тройку в Мир РПЛ.

– От «Спартака » ничего не жду. Надо дождаться трансферов.

Надеюсь, «Спартак» купит футболистов и будет бороться за чемпионство. Пока красно-белые могут претендовать максимум на попадание в тройку.

– Улучшилась ли игра «Спартака»?

– Нет, ничего особенного не увидел. Футболистов нет.

Барко и Угальде никуда нельзя отдавать. Эти футболисты вернули интерес к «Спартаку». Вокруг них должна строиться игра команды, – сказал бывший защитник красно-белых.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ .