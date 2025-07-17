Мор о «Спартаке»: «Пока может претендовать на попадание в тройку. Футболистов нет – надо дождаться трансферов и не отдавать Барко и Угальде»
Эдуард Мор заявил, что «Спартак» будет бороться лишь за тройку в Мир РПЛ.
– От «Спартака» ничего не жду. Надо дождаться трансферов.
Надеюсь, «Спартак» купит футболистов и будет бороться за чемпионство. Пока красно-белые могут претендовать максимум на попадание в тройку.
– Улучшилась ли игра «Спартака»?
– Нет, ничего особенного не увидел. Футболистов нет.
Барко и Угальде никуда нельзя отдавать. Эти футболисты вернули интерес к «Спартаку». Вокруг них должна строиться игра команды, – сказал бывший защитник красно-белых.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18985 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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