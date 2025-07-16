Сычев об Угальде и Барко: «Лучшая атакующая связка в РПЛ. Их уход стал бы огромной потерей для «Спартака»

Дмитрий Сычев отметил значимость Манфреда Угальде и Эсекиэля Барко для «Спартака».

Сообщалось, что на форварда и хавбека претендуют «Фейеноорд» и «Фламенго» соответственно.

«Конечно, если их уход станет фактом и их не будет в «Спартаке », то это, безусловно, будет огромной потерей для команды. Потому что эта связка, мне кажется, лучшая атакующая в чемпионате. По моему мнению, как бывшего нападающего, это настоящие бомбардиры, они создавали моменты друг для друга. Для команды это будет большая потеря.

И кем заменят — это тоже большой вопрос. Будет вопрос качества, вопрос адаптации к требованиям Станковича. Думаю, Станкович и руководство «Спартака» не будут корректировать задачи и будут нацеливаться только на чемпионство.

Вряд ли Станковича могли бы оставить под другую задачу. Все, кто болеет за «Спартак», наверняка хотят только первого места», — сказал бывший нападающий «Спартака».