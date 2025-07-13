Малышев об Угальде и Барко: «Не было предложения по Манфреду, устраивающего «Спартак». Эсекиэль – важный игрок, мы на него очень рассчитываем»
– Есть ли предложение по Угальде?
– Этим игроком интересуются, это лучший бомбардир чемпионата России. Но предложения, которое устроит клуб, не было.
– Много слухов, что Барко может уехать из‑за тяжелого семейного положения. Какова вероятность, что он покинет «Спартак»?
– Личную жизнь обсуждать я не хочу. Вы видели его сегодня на поле, он сыграл 90 минут. Эсекиэль является важным игроком для нас, у него с нами контракт, он прекрасный игрок. Мы на него очень рассчитываем.
– Он говорил, что хочет поменять клуб?
– Если бы такие переговоры происходили в команде, я бы не стал обсуждать это в микст‑зоне с журналистами, – заявил генеральный директор «Спартака».
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