Малышев об Угальде и Барко: «Не было предложения по Манфреду, устраивающего «Спартак». Эсекиэль – важный игрок, мы на него очень рассчитываем»

Олег Малышев сообщил, что Манфред Угальде и Эсекиэль Барко остаются в «Спартаке».

– Есть ли предложение по Угальде?

– Этим игроком интересуются, это лучший бомбардир чемпионата России. Но предложения, которое устроит клуб, не было.

– Много слухов, что Барко может уехать из‑за тяжелого семейного положения. Какова вероятность, что он покинет «Спартак»?

– Личную жизнь обсуждать я не хочу. Вы видели его сегодня на поле, он сыграл 90 минут. Эсекиэль является важным игроком для нас, у него с нами контракт, он прекрасный игрок. Мы на него очень рассчитываем.

– Он говорил, что хочет поменять клуб?

– Если бы такие переговоры происходили в команде, я бы не стал обсуждать это в микст‑зоне с журналистами, – заявил генеральный директор «Спартака».

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