  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «УЕФА – моральный банкрот. Отмените решение немедленно». Фанаты «Пэлас» устроили марш протеста против исключения из ЛЕ
5

«УЕФА – моральный банкрот. Отмените решение немедленно». Фанаты «Пэлас» устроили марш протеста против исключения из ЛЕ

Фанаты «Кристал Пэлас» провели марш протеста против исключения из Лиги Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций ранее не разрешил лондонскому клубу участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. В новом сезоне «Кристал Пэлас» выступит в Лиге конференций.

Во вторник вечером болельщики клуба организовали протестный марш возле домашнего стадиона «Селхерст Парк». Сотни людей вышли на акцию, держа плакаты и скандируя критику в адрес УЕФА, сообщает The Standard.

На одном из баннеров было написано: «УЕФА – моральный банкрот. Отмените решение немедленно».

Болельщики также выкрикивали непристойные скандирования в адрес Джона Текстора и Евангелоса Маринакиса, владельца «Ноттингем Форест», который должен заменить «Пэлас» в Лиге Европы.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18965 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Standard
logoЛига Европы УЕФА
logoУЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoЛига конференций УЕФА
болельщики
Селхерст Парк
logoНоттингем Форест
Джон Текстор
происшествия
logoлига 1 Франция
logoЛион
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
FA отправила письмо в УЕФА в поддержку «Кристал Пэлас». Клуб подаст иск в CAS из-за перевода в Лигу конференций вместо Лиги Европы
113 июля, 17:43
Босс «Пэлас» Пэриш об исключении из ЛЕ: «Нелепое решение – все знают, что Текстор не имел значительного влияния в клубе, мы не ведем дел с «Лионом». Мы споткнулись о растяжку, безумное правило»
812 июля, 19:16
Босс «Кристал Пэлас» Пэриш об исключении из ЛЕ: «Ужасная несправедливость, мы опустошены. Это как выиграть в лотерею и не получить ничего. Рассматриваем разные варианты, апелляция – один из них»
811 июля, 21:44
УЕФА не пустил «Кристал Пэлас» в ЛЕ из-за «Лиона» – у них был один владелец до июня. Английский клуб выступит в Лиге конференций
8111 июля, 15:45
Главные новости
«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)
3 минуты назад
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – иногда последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
23 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
205 минут назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
3529 минут назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
45 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1447 минут назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
848 минут назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
26сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
9сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
811сегодня, 12:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
113 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
423 минуты назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1640 минут назад
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1344 минуты назадLive
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
444 минуты назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
50 минут назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
5сегодня, 12:45
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
11сегодня, 12:32Live
Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
1сегодня, 12:18