«УЕФА – моральный банкрот. Отмените решение немедленно». Фанаты «Пэлас» устроили марш протеста против исключения из ЛЕ

Фанаты «Кристал Пэлас» провели марш протеста против исключения из Лиги Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций ранее не разрешил лондонскому клубу участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона » – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. В новом сезоне «Кристал Пэлас » выступит в Лиге конференций.

Во вторник вечером болельщики клуба организовали протестный марш возле домашнего стадиона «Селхерст Парк». Сотни людей вышли на акцию, держа плакаты и скандируя критику в адрес УЕФА, сообщает The Standard.

На одном из баннеров было написано: «УЕФА – моральный банкрот. Отмените решение немедленно».

Болельщики также выкрикивали непристойные скандирования в адрес Джона Текстора и Евангелоса Маринакиса, владельца «Ноттингем Форест », который должен заменить «Пэлас» в Лиге Европы .