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Босс «Пэлас» Пэриш об исключении из ЛЕ: «Нелепое решение – все знают, что Текстор не имел значительного влияния в клубе, мы не ведем дел с «Лионом». Мы споткнулись о растяжку, безумное правило»

Стив Пэриш заявил, что Джон Текстор не оказывал влияния на «Кристал Пэлас».

Ранее стало известно, что УЕФА не разрешил клубу участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – у них был один владелец до июня. В новом сезоне «Кристал Пэлас» выступит в Лиге конференций. 

«Очевидно, Джон [Текстор] или кто-либо другой из Eagle Football не оказывал значительного влияния на «Кристал Пэлас». Это известно всем. Все знают, что у нас нет общих владельцев с другими клубами. Все знают, что у нас нет ни сотрудников, ни игроков из «Лиона», ни аренд, ни сделок.

Мы споткнулись о растяжку. Мы столкнулись с правилом, которое было придумано не для нас. Это изменится. Никто не станет придерживаться этого безумного правила. Я не понимаю, почему комиссия пришла к такому выводу.

Мы доказали им, что, вне всяких разумных сомнений, Джон не имел решающего влияния на что-либо, что имеет отношение к клубу, но они все равно приняли это решение, которое кажется нелепым», – сказал председатель правления «Кристал Пэлас».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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