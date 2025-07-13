FA отправила письмо в УЕФА в поддержку «Кристал Пэлас». Клуб подаст иск в CAS из-за перевода в Лигу конференций вместо Лиги Европы

Футбольная ассоциация Англии написала письмо в УЕФА в поддержку «Кристал Пэлас».

Союз европейских футбольных ассоциаций не разрешил лондонскому клубу участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона » – у них был один владелец, Джон Текстор, до июня. В новом сезоне «Кристал Пэлас» выступит в Лиге конференций.

По данным Inside Sport, Футбольная ассоциация Англии (FA), которая отказалась комментировать ситуацию, все же поддержала борьбу «орлов» за сохранение места в Лиге Европы.

FA направила в УЕФА письмо в поддержку аргументации «Пэлас», при этом официальные лица поддержали право победителя Кубка Англии участвовать во втором по значимости еврокубке.

Теперь ожидается, что «Кристал Пэлас » подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, и поддержка со стороны ассоциации может помочь клубу.

«Пэлас» выкинули из ЛЕ – из-за того же владельца, что топил «Лион». Лишь Лига конференций после исторического Кубка