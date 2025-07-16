Коул Палмер посетил родину своих предков на Карибских островах.

После клубного чемпионата мира, в финале которого «Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0) Палмер и его семья посетили остров Сент-Китс (население – около 47 600 человек), где родился дедушка полузащитника «Челси» Стерри Палмер.

The Standard сообщает, что в аэропорту Палмера встретили заместитель премьер-министра Сент-Китса и Невиса Джеффри Хэнли и министр туризма Марша Хендерсон вместе с группой местных артистов.

«Поездка на Сент-Китс после победы на клубном чемпионате мира стала для меня по-настоящему особенной. Именно здесь зародилась любовь моего деда к футболу. Мне не терпится исследовать горы, тропические леса и море, а также попробовать местную кухню», – сказал Палмер.

Премьер-министр Терренс Дрю подчеркнул: «Визит Коула Палмера на Сент-Китс и Невис – мощное напоминание о силе и гордости нашей диаспоры. Его присутствие и наставничество вдохновят следующее поколение верить в то, что глобальный успех возможен независимо от того, откуда вы родом».