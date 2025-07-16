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  • Черчесов о реформе КЧМ: «Надо уменьшать число команд в 2 или даже в 3 раза. «Барса» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было»
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Черчесов о реформе КЧМ: «Надо уменьшать число команд в 2 или даже в 3 раза. «Барса» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было»

Станислав Черчесов рассказал, что нужно изменить в клубном чемпионате мира.

— Клопп раскритиковал чемпионат, назвав его худшим изобретением в футболе за всю историю. Не слишком резкая оценка даже для него?

— Ну, он это сказал недели две назад, еще до плей-офф, по-моему. А что имел в виду угрозу травм и трудный старт в новом сезоне, это только время рассудит.

ФИФА — мощнейшая организация. Дадим все взвесить и оставим им этот вопрос на откуп. Сведут дебет с кредитом, получат бумаги на стол и не будут делать хорошую мину при плохой игре. Возможно, и согласятся с мнением Клоппа, который это высказал не в форме претензии, а скорее в информативном плане.

— Что нужно менять с точки зрения подбора участников?

— Возможно, надо уменьшать число команд в два или даже в три раза. Что касается качественного состава, то «Барселона» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было, – сказал экс-тренер сборной России.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Livesport
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