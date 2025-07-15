«Реал» предложил проводить КЧМ раз в 2 года – на его фанатов пришлись 25% продаж билетов. ФИФА не поддержала эту идею (The Guardian)

«Реал» предложил проводить клубный чемпионат мира каждые два года.

По информации The Guardian, представители «сливочных» выступили с таким предложением во время обсуждения с участием ФИФА, клубов и конфедераций в Майами во время турнира. Отмечается, что на болельщиков «Реала » пришлось 25% продаж билетов на матчи прошедшего клубного ЧМ, и мадридцы видят в турнире возможность заработать благодаря своей международной популярности.

При этом ФИФА не планирует проводить турнир чаще, однако в организации по-прежнему обсуждается увеличение числа участников до 48 команд на следующем КЧМ в 2029 году.

Кроме того, ведутся дискуссии по поводу места проведения следующего розыгрыша. Сообщается, что желание провести КЧМ-2029 изъявил Катар, однако для ФИФА было бы предпочтительнее провести турнир в Испании, Марокко и Португалии, где в 2030 году пройдут матчи чемпионата мира среди сборных. В то же время Испания и Марокко предпочли бы принять КЧМ самостоятельно, а Португалия не заинтересована в проведении турнира у себя.