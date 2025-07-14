Ливай Колуилл: «Клубный ЧМ станет важнее ЛЧ, а «Челси» выиграл его первым. Мы доказали, что способны завоевывать самые крупные трофеи»

Ливай Колуилл считает, что клубный ЧМ может стать значимее Лиги чемпионов.

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «ПСЖ» (3:0).

«В начале этого турнира я сказал, что мы намерены выиграть его, и люди смотрели на меня как на сумасшедшего. Теперь, когда нам предстоит играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, я собираюсь сказать то же самое.

Это самый значимый трофей, который я когда-либо выигрывал. Думаю, клубный чемпионат мира станет важнее Лиги чемпионов, и мы стали первыми, кто выиграл его.

Это знаменательная победа, и в будущем, если мы продолжим выигрывать трофеи, все полюбят нас, как мы того заслуживаем. Но мы узнаем об этом только в будущем. Думаю, мы готовы, посмотрим, что будет в следующем сезоне.

Мы команда, это неотъемлемая часть «Челси ». Нужно держаться вместе, несмотря ни на что. Думаю, такие игроки, как Джон Терри , Фрэнк Лэмпард , Дидье Дрогба, начали это, а мы продолжаем. Все они были потрясающими игроками, которые многое выиграли, но у нас в команде есть игроки из числа лучших, и в наши планы входит завоевание самых больших трофеев для «Челси». Мы определенно способны на это. Думаю, мы это доказали. Все говорили, что «ПСЖ » – лучшая команда в мире, но мы обыграли их со счетом 3:0», – сказал защитник «Челси».