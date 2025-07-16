«Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Ему уже пофиг на футбол, деньги капают — все хорошо». Попов о форварде «Зенита»

Алексей Попов допустил, что в будущем Александр Соболев станет киберспортсменом.

«Соболеву стало чуть тяжело. Он решил покатиться по жизни Колобком, он не хочет упираться. Деньги капают — все хорошо. Любит он в компьютерные игры играть и будет это делать. Футбол ему уже приелся.

Это мышление не очень дальновидного и не очень грамотного человека. Он считает, что он поймал Бога за бороду, думает, что ему все дозволено. Видимо, образование слабое у человека. Мне жаль его в этом плане.

Ему уже пoфиг на футбол. Он столько заработал, что просто положив деньги в банк, он уже будет зарабатывать в год по 60 миллионов на процентах. Конечно, ему уже ничего не надо в этой жизни, все у него хорошо.

Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Это будет его выбор. Его нельзя будет за это винить. Он своим трудом заработал деньги, поэтому может делать все, что хочет», — сказал экс-игрок «Рубина».

Контракт 28-летнего Соболева с «Зенитом » рассчитан до июня 2027 года.