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«Соболев отправляет судью на три буквы, нехватка скорости. Я написал: с ним в атаке ничего не светит». Мовсесьян об отказе ЦСКА от форварда

Андрей Мовсесьян рассказал, почему ЦСКА отказался подписать Александра Соболева.

— Кубок ФНЛ [в 2019 году] на Кипре. Александр — форвард «Енисея». Он всегда любил пообщаться с судьями. А тут судья якобы не увидел нарушение. Соболев громко, на весь стадион отправляет арбитра на три буквы и справедливо получает красную. Такое поведение непозволительно даже на предсезонном турнире.

Переходит к тебе такой игрок, поначалу себя сдерживает, а как становится лидером — нутро вылезает. Качественные скауты подмечают такие вещи.

— ЦСКА же был близок к подписанию Соболева?

— По условиям вроде договорились. Но я в отчете написал: в еврокубках — где ЦСКА тогда постоянно играл — с Соболевым в атаке ничего не светит. Дело в нехватке скорости, важной для ЦСКА против топ-команд — вспомните победу над «Ман Сити», которую нам добыл Думбия. И насчет характера тоже предостерег.

— Зачем тогда было вести переговоры?

— Я не принимал решений. Просто объяснял, чем Соболев не подходит. Помню, меня спросили: «Не боишься, что футболист [Cоболев] нравится Гинеру?» Ответил: «Гинер мне платит, чтобы я ему поддакивал?» — сказал бывший спортивный директор ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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