Ориньо о «Химках»: «Последние деньги получили за декабрь. Садыгов говорил, что все выплатят и проблем не возникнет. Нехороший человек, меня он вообще заблокировал»

Бразилец Ориньо заявил, что в «Химках» игрокам не платили с 2024 года.

– «Химки» официально приостановили свою деятельность. Как вам сообщило об этом руководство команды?

– Нам просто прислали в командный чат сообщение, что клуб прекращает свое существование. Никаких разговоров и встреч с руководством у нас не было. Я считаю, что это непрофессиональное поведение клуба в лице генерального директора Дмитрия Брехова и инвестора Туфана Садыгова .

– То есть после окончания сезона с игроками никто не говорил?

– Нет, общего собрания не было. Мы звонили генеральному директору, спрашивали о будущем команды, но единственный ответ: «Ничего не могу сказать». Даже когда клуб официально заявил о приостановке своей деятельности, с нами никто не пообщался.

– Когда у клуба начались проблемы с выплатой зарплаты?

– Последние деньги мы получили за декабрь. Полгода не получали ни зарплату, ни бонусы, которые нам обещал Туфан Садыгов.

– Как происходило общение с руководством клуба по поводу задержек?

– Садыгов все время нас успокаивал и говорил, что обязательно все будет выплачено, никаких проблем не возникнет. Но дело в том, что Туфан официально не является работником «Химок», он инвестор. Поэтому все вопросы мы адресовали генеральному директору Брехову.

– Ты веришь, что тебе закроют долги?

– Очень на это надеюсь. Мы подали заявление в ФИФА, чтобы нам помогли решить вопрос. Этим занимаются мои агенты и адвокаты.

В мае мне нужны были деньги, чтобы заплатить алименты в Бразилии, и не возникло проблем с законом. Я очень просил Садыгова выплатить зарплату, но он только успокаивал меня.

– Сейчас ты общаешься с Садыговым?

– А он меня вообще заблокировал. Просто нехороший человек. Именно поэтому многие игроки обратились в ФИФА и будут жаловаться. Какой-то ужас, – сказал экс-защитник «Химок » Ориньо .

Садыгов, купивший 50% акций «Серик Беледиеспор», рассматривает возможность подписания своего сына Ильи (Ajansspor)