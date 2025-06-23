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  • «Барса» подпишет Руни Бардегджи за 2,5 млн евро и 15% от перепродажи. Сделку с «Копенгагеном» заключат на следующей неделе (Фабрицио Романо)
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«Барса» подпишет Руни Бардегджи за 2,5 млн евро и 15% от перепродажи. Сделку с «Копенгагеном» заключат на следующей неделе (Фабрицио Романо)

Стали известны финансовые условия трансфера Руни Бардегджи в «Барселону».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что каталонцы близки к трансферу 19-летнего вингера «Копенгагена».

Клубы планируют заключить сделку на следующей неделе, в начале июля. «Барса» подпишет игрока за 2,5 млн евро, датчане сохранят право на 15% от суммы перепродажи.

В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (и забил 7 голов). Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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