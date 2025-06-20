«Барселона» связалась с «Копенгагеном» насчет Бардегджи. 19-летний вингер также интересен «Порту»

«Барселоне» интересен Руни Бардегджи.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , каталонцы следят за вингером «Копенгагена » и уже связались с клубом с целью обсудить условия потенциальной сделки.

Также на футболиста молодежной сборной Швеции претендует «Порту ». Команда из Португалии направила «Копенгагену» предложение две недели назад.

В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (и забил 7 голов). Подробно со статистикой 19-летнего вингера можно ознакомиться здесь .