«Барселона» связалась с «Копенгагеном» насчет Бардегджи. 19-летний вингер также интересен «Порту»
«Барселоне» интересен Руни Бардегджи.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы следят за вингером «Копенгагена» и уже связались с клубом с целью обсудить условия потенциальной сделки.
Также на футболиста молодежной сборной Швеции претендует «Порту». Команда из Португалии направила «Копенгагену» предложение две недели назад.
В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (и забил 7 голов). Подробно со статистикой 19-летнего вингера можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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