Руни Бардегджи прошел 1-ю часть медосмотра перед трансфером в «Барсу». 19-летний вингер «Копенгагена» с детства болеет за «блауграну»

Руни Бардегджи прошел первую часть медосмотра перед трансфером в «Барселону».

Ожидается, что переход 19-летнего вингера «Копенгагена» в каталонский клуб за 2 млн евро будет оформлен на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок молодежной сборной Швеции отклонил предложения «Мальорки» и «Порту», поскольку с детства болеет за «Барсу».

В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (забил 7 голов). Подробнее его статистика – здесь .