«Барса» и 19-летний вингер Руни Бардегджи подписали контракт до 2029-го (Фабрицио Романо)

Руни Бардегджи подписал контракт с «Барселоной».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, переход 19-летнего вингера «Копенгагена » в каталонский клуб за 2 млн евро уже оформлен, а футболист подписал контракт до 2029 года. Официальное сообщение о трансфере ожидается в ближайшие дни.

Игрок молодежной сборной Швеции отклонил предложения «Мальорки» и «Порту», поскольку с детства болеет за «Барсу».

В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (забил 7 голов). Подробнее его статистика – здесь .