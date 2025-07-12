«Барса» и 19-летний вингер Руни Бардегджи подписали контракт до 2029-го (Фабрицио Романо)
Руни Бардегджи подписал контракт с «Барселоной».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, переход 19-летнего вингера «Копенгагена» в каталонский клуб за 2 млн евро уже оформлен, а футболист подписал контракт до 2029 года. Официальное сообщение о трансфере ожидается в ближайшие дни.
Игрок молодежной сборной Швеции отклонил предложения «Мальорки» и «Порту», поскольку с детства болеет за «Барсу».
В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (забил 7 голов). Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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