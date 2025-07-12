  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» и 19-летний вингер Руни Бардегджи подписали контракт до 2029-го (Фабрицио Романо)
27

«Барса» и 19-летний вингер Руни Бардегджи подписали контракт до 2029-го (Фабрицио Романо)

Руни Бардегджи подписал контракт с «Барселоной».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, переход 19-летнего вингера «Копенгагена» в каталонский клуб за 2 млн евро уже оформлен, а футболист подписал контракт до 2029 года. Официальное сообщение о трансфере ожидается в ближайшие дни.

Игрок молодежной сборной Швеции отклонил предложения «Мальорки» и «Порту», поскольку с детства болеет за «Барсу».

В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (забил 7 голов). Подробнее его статистика – здесь.

Кто выиграет клубный ЧМ?3216 голосов
ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoРуни Бардегджи
logoЛа Лига
Фабрицио Романо
logoБарселона
logoвысшая лига Дания
возможные трансферы
logoКопенгаген
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руни Бардегджи прошел 1-ю часть медосмотра перед трансфером в «Барсу». 19-летний вингер «Копенгагена» с детства болеет за «блауграну»
267 июля, 03:54
В «Барсу» едет Руни из Football Manager. В 17 лет забивал «МЮ» и мечтал о «Реале»
1828 июня, 06:46
Нико Уильямс совсем рядом, сложно с Тер Стегеном, вот-вот спихнут Фати. Что у «Барсы» с трансферами
9427 июня, 05:20
«Барса» подпишет Руни Бардегджи за 2,5 млн евро и 15% от перепродажи. Сделку с «Копенгагеном» заключат на следующей неделе (Фабрицио Романо)
2623 июня, 10:11
Главные новости
Трамп посетит финал КЧМ спустя год после покушения. Службе безопасности это «не нравится», считает экс-помощник госсекретаря США: «Люди могут что-то бросить – кусок пирога в лицо, пакет с кровью»
16вчера, 22:19
Фердинанд поддержал Мадуэке на фоне недовольства фанатов «Арсенала» трансфером : «Просто позор, это за гранью. Надеюсь, Нони засунет весь негатив обратно в глотки этим самозванцам»
15вчера, 21:53
Дюков о возвращении России: «Шансы достаточно высокие, это информация и интуиция. Интуиция – это обученная нейронная сеть, источники информации – в том числе вы»
31вчера, 21:09
Модрич попрощался с «Реалом»: «Мой дом навсегда. Не «прощайте», а «до встречи»
18вчера, 21:08
Ракитич про трио Месси – Неймар – Суарес: «Такое не повторится. Ставить их в одну команду на тренировке не было смысла. В «Барсе» Неймар был близок к Лео, он был не тот, что в «ПСЖ»
14вчера, 21:00
Инфантино о КЧМ: «Огромный успех, начался золотой век футбола. Некоторые клубы из Европы звонили насчет участия. Хотелось бы видеть «Ливерпуль», «Милан», «Барсу», но есть критерии отбора»
22вчера, 20:57
«Ливерпулю» интересен Родриго. Трансфер вингера «Реала» состоится только в случае ухода Диаса
11вчера, 20:42
Терри о современном футболе: «Не получаю удовольствия от просмотра – скучно, когда против «Сити» 11 игроков за линией мяча. Не вижу тех, кто, как Азар и Коул, заставляет вскакивать с места»
26вчера, 20:31
Мусаев вступил в перепалку с журналистом, назвавшим «безнадежной» игру «Краснодара»: «Мы чемпионы России, вы знаете? В чем безнадежность? Так громко заявлять от лица фанатов странно»
73вчера, 20:21
Пепа освистали на концерте Oasis, когда Лиам Галлахер назвал его «величайшим, ## ###, тренером всех времен» и посвятил песню. Ноэль спросил: «Кого вы, #####, освистываете?»
20вчера, 20:11
Ко всем новостям
Последние новости
Черчесов о Сперцяне: «Угальде перестал забивать, когда пошли разговоры про «уходит, уходит», здесь то же самое. Ты не можешь такой шпагат делать – одна нога там, другая здесь»
5вчера, 22:03
37-летний Ди Мария забил за «Росарио» в 1-м матче после возвращения
5вчера, 22:01
Бабаев об 1:0 с «Краснодаром» в Суперкубке: «Рады победе над чемпионом в таком ярком матче. Для ЦСКА это вдвойне важно – команда немного растеряна после решения Николича»
2вчера, 21:53
«Штутгарт» не продал Вольтемаде «Баварии» за 40+5 млн евро. «Швабы» оценивают форварда не менее чем в 80 млн и знают, что мюнхенцы заработали на КЧМ (Bild)
6вчера, 21:45
Консорциум из Катара купил «Дагенхэм» из 6-й лиги Англии. Клуб подписал 36-летнего Кэрролла
8вчера, 21:27
Депутат Свищев о деле «Торпедо»: «Футбол остается спортом номер один в России, а скандалы были всегда. По имиджу ударило бы замятие дела, а сейчас появится доверие к правоохранительным органам и РФС»
1вчера, 21:23
40-летний Касорла продлил контракт с «Овьедо» на сезон-2025/26. Клуб вернулся в Ла Лигу
2вчера, 20:06
«Севилья» подписала чилийского защитника Суасо свободным агентом. Контракт – до 2028-го
2вчера, 19:45
Дивеев получил повреждение в матче за Суперкубок: «Кордоба ударил в ногу, там большая гематома – с «Оренбургом» не сыграю, скорее всего. Я не хрустальный, не переживайте, за ЦСКА готов на все»
8вчера, 19:37
Сперцян о 0:1 с ЦСКА: «Краснодар» проиграл Суперкубок, но выиграл чемпионат. Начало второго тайма не получилось – потеряли концентрацию и пропустили из-за цепочки ошибок»
8вчера, 19:27