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  • «Барса» близка к трансферу Руни Бардегджи из «Копенгагена». 19-летний вингер может перейти в июле (Фабрицио Романо)
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«Барса» близка к трансферу Руни Бардегджи из «Копенгагена». 19-летний вингер может перейти в июле (Фабрицио Романо)

«Барселона» может вскоре подписать Руни Бардегджи.

Каталонцы продвигаются в переговорах и приближаются к сделке по подписанию 19-летнего вингера «Копенгагена», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение находится на финальной стадии, и ожидается, что последние детали будут урегулированы в ближайшие дни.

Шведский игрок может присоединиться к «Барселоне» с июля.

В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (и забил 7 голов). Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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