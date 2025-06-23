«Барса» близка к трансферу Руни Бардегджи из «Копенгагена». 19-летний вингер может перейти в июле (Фабрицио Романо)
«Барселона» может вскоре подписать Руни Бардегджи.
Каталонцы продвигаются в переговорах и приближаются к сделке по подписанию 19-летнего вингера «Копенгагена», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение находится на финальной стадии, и ожидается, что последние детали будут урегулированы в ближайшие дни.
Шведский игрок может присоединиться к «Барселоне» с июля.
В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (и забил 7 голов). Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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