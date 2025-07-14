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  • Гюсто о победе в КЧМ: «С тех пор, как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Мы доказали, что можем тягаться с топ-клубами»
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Гюсто о победе в КЧМ: «С тех пор, как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Мы доказали, что можем тягаться с топ-клубами»

Мало Гюсто оценил победу «Челси» на клубном чемпионате мира.

В финале «синие» разгромили «ПСЖ» (3:0).

«Это источник гордости. Перед нами стояла четкая цель, и мы ее достигли. Многие высказывались о нас негативно, они не уважали нас. Мы показали, что заслужили выиграть этот трофей.

Мы знали, что они умеют держать и двигать мяч, поэтому важно было прессинговать. Мы хотели их загасить, воспользовавшись их слабостями. Нам это удалось, и мы счастливы.

С тех пор, как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Люди то и дело говорили, что мы молоды и не привыкли играть в больших матчах. Но мы доказали, что можем тягаться с такого рода соперниками», – сказал защитник «Челси».

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Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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