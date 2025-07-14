«Палмер — лучший в мире. Он творит волшебство». Вратарь «Челси» Санчес о хавбеке
Роберт Санчес назвал Коула Палмера лучшим в мире игроком.
Хавбек «Челси» признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира, завершившегося победой «синих».
«Палмер — лучший в мире. Если он не лучший сейчас, то станет таковым в ближайшие два-три года.
Он топовый игрок и доказывает это во всех матчах. То, что он творит — это волшебство. Когда у него появляются моменты, он их реализует. Сегодня он забил два гола [в финале против «ПСЖ» – 3:0], почти хет-трик. Это впечатляет», – сказал вратарь «Челси».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
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