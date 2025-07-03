Москера отклонил предложение «Валенсии» о продлении контракта. «Арсенал» предлагал чуть более 10 млн евро за защитника, испанцы отказались – они хотят 20 млн или оставить игрока
Кристиан Москера отклонил предложение «Валенсии» о продлении контракта.
Ранее сообщалось, что испанцы хотят отговорить 21-летнего защитника от трансфера в «Арсенал» и сохранить его в команде.
По данным журналиста Эктора Гомеса, «Валенсия», в свою очередь, отклонила второе предложение лондонцев, составившее чуть более 10 млн евро.
Испанский клуб настаивает на продлении контракта игрока. Для его продажи «Арсенал» должен предложить 20 млн евро.
В прошлом сезоне Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Его действующее соглашение с «Валенсией» рассчитано до июня 2026 года.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Эктора Гомеса
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