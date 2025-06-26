«Арсенал» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере защитника Москеры

«Арсенал» может подписать Кристиана Москеру.

Лондонский клуб ведет активные переговоры с «Валенсией» о трансфере 20-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо.

«Канониры» видят в нем одного из главных кандидатов для укрепления центра обороны.

Также идут переговоры с самим игроком.

В минувшем сезоне Ла Лиги Москера провел 37 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .