«Арсенал» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере защитника Москеры
«Арсенал» может подписать Кристиана Москеру.
Лондонский клуб ведет активные переговоры с «Валенсией» о трансфере 20-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо.
«Канониры» видят в нем одного из главных кандидатов для укрепления центра обороны.
Также идут переговоры с самим игроком.
В минувшем сезоне Ла Лиги Москера провел 37 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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