«Валенсия» предложила Москере новый контракт, чтобы отговорить его от перехода в «Арсенал». 21-летний защитник склоняется к трансферу (ESPN)

«Валенсия» предложила Кристиану Москере новый контракт.

По информации ESPN, испанцы хотят отговорить 21-летнего защитника от трансфера в «Арсенал » и сохранить его в команде.

Ранее сообщалось, что Москера может перейти в лондонский клуб за сумму около 15 млн фунтов.

Отмечается, что игрок считает предложение «Арсенала» очень заманчивым и склоняется к трансферу.

В прошлом сезоне Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Его действующее соглашение с «Валенсией » рассчитано до июня 2026 года.

«Арсенал» был готов заплатить меньше 19 млн евро за 21-летнего защитника Москеру. «Валенсия» отклонила предложение