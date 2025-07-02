«Валенсия» предложила Москере новый контракт, чтобы отговорить его от перехода в «Арсенал». 21-летний защитник склоняется к трансферу (ESPN)
«Валенсия» предложила Кристиану Москере новый контракт.
По информации ESPN, испанцы хотят отговорить 21-летнего защитника от трансфера в «Арсенал» и сохранить его в команде.
Ранее сообщалось, что Москера может перейти в лондонский клуб за сумму около 15 млн фунтов.
Отмечается, что игрок считает предложение «Арсенала» очень заманчивым и склоняется к трансферу.
В прошлом сезоне Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Его действующее соглашение с «Валенсией» рассчитано до июня 2026 года.
«Арсенал» был готов заплатить меньше 19 млн евро за 21-летнего защитника Москеру. «Валенсия» отклонила предложение
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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