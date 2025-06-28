«Арсенал» был готов заплатить меньше 19 млн евро за 21-летнего защитника Москеру. «Валенсия» отклонила предложение

«Валенсия» отклонила предложение «Арсенала» по трансферу Кристиана Москеры.

Действующее соглашение 21-летнего центрального защитника и испанского клуба рассчитано до июня 2026 года.

Отмечается, что «Валенсия » ответила отказом на предложение «Арсенала », которое не достигает 19 миллионов евро.

Испанцы хотели бы продлить соглашение с футболистом, но еще не делали предложение.

В прошлом сезоне Кристиан Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол.