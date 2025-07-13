Жерсон за 25 млн евро – 7-й среди самых дорогих трансферов РПЛ. В топ-10 лишь две сделки совершил не «Зенит»

Новичок «Зенита» Жерсон вошел в топ-10 самых дорогих трансферов в истории РПЛ.

Сегодня «Зенит» купил капитана «Фламенго », выплатив25 млн евро отступных, контракт хавбека сборной Бразилии рассчитан до лета 2030 года. 28-летний футболист будет зарабатывать 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

Жерсон стал седьмым в рейтинге самых дорогих футболистов, купленных российскими клубами. В топ-10 самых дорогих трансферов лишь два были совершены не «Зенитом ».

Дороже Жерсона были Данни (из «Динамо» в «Зенит» за 30 млн евро), Луис Энрике (из «Ботафого» в «Зенит» за 33 млн), Виллиан (из «Шахтера» в «Анжи » за 35 млн), Аксель Витцель (из «Бенфики» в «Зенит» за 40 млн), Халк (из «Порту» в «Зенит» за 40 млн) и Малком (из «Барселоны» в «Зенит» за 41,5 млн).

Жерсон – в топ-10 дорогих покупок РПЛ. Лишь двоих брал не «Зенит»