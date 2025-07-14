Станкович о Барко: «Лидер не может показывать меньше 80% от максимума. Во второй части сезона уже не играл на топ-уровне, впервые столкнувшись с такой длинной паузой зимой»

Деян Станкович рассказал, почему весной Эсекиэль Барко играл хуже, чем осенью.

– Почему Барко во второй части сезона был не так ярок, как в первой?

– Если честно, я не верил, что «Спартак» может себе позволить такого игрока, как Барко. Руководство приложило невероятные усилия, чтобы он оказался у нас. Я очень это ценю, потому что покупки таких дорогих футболистов, как Барко, Ливай [Гарсия] и Солари, говорят о доверии к тренерскому штабу.

В первой части сезона Барко был лучшим. Лидер команды не может показывать меньше восьмидесяти процентов от максимума. К сожалению, весной у Барко не всегда это получалось, у него получился волнообразный сезон. Например, в декабрьском матче с «Краснодаром» Эсекиэль провел топ-матч, но во второй части сезона уже не играл на этом уровне. На своем уровне.

Барко остается важнейшим игроком для «Спартака», но он должен держать уровень с середины июля до конца мая. Чемпионат длится не три месяца, мы ждем возвращения Барко на осенний уровень.

– Почему Барко не всегда удерживает восемьдесят процентов? После классного старта почувствовал себя звездой и расслабился?

– Нет, я не думаю, что он расслабился. Думаю, есть несколько причин. Одна из них – он так же, как и я, впервые столкнулся с такой длинной паузой зимой. Но и во второй части сезона у Барко были хорошие матчи, не хватало только постоянства. Мы постараемся найти решение, чтобы поддерживать его уровень, – сказал тренер «Спартака » в интервью Спортсу”.

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