«Барко мог бы найти жену в России. Русские женщины красивее латиноамериканок. Супруга может загубить ему карьеру». Наумов о хавбеке «Спартака»

Николай Наумов высказался о ситуации относительно Эсекиэля Барко.

Тимур Гурцкая ранее заявил, что жена полузащитника «Спартака» поставила ему ультиматум: «Или мы разводимся, и ты ребенка не увидишь, или ты вернешься в Латинскую Америку» .

Аргентинцем интересуется «Фламенго». В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 7 передач в 27 матчах Мир РПЛ.

«Жену воспитывать надо, если уж женился. Надо, чтобы она не только тебя любила, но и дело, которому ты служишь. Если этого не происходит, то жена диктует условия.

Конечно, Барко будет следовать тому, что скажет она, тем более, там еще и ребенок. Думаю, он уйдет из «Спартака». Его жена может загубить ему карьеру. В Южной Америке никто таких зарплат платить не будет.

Барко должен принимать решение сам, он ответственный за семью.

Да, он мог бы найти жену в России. Русские женщины красивее латиноамериканок. Но это у него надо спрашивать. Не думаю, что он готов пожертвовать ребенком», – сказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.