Мостовой о том, что Барко называют «каблуком»: «Люди, кроме как чесать языком, ничего не умеют, клеймят заумными фразами. Семья и ребенок важнее футбола, нужно соглашаться с мнением семьи»

Александр Мостовой оценил ситуацию касательно Эсекиэля Барко.

Тимур Гурцкая ранее заявил, что жена полузащитника «Спартака» поставила ему ультиматум: «Или мы разводимся, и ты ребенка не увидишь, или ты вернешься в Латинскую Америку» .

Аргентинцем интересуется «Фламенго». В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 7 передач в 27 матчах Мир РПЛ.

– Барко нужно соглашаться с мнением семьи. Семья и ребенок важнее футбола.

– Кто-то пишет, что Барко – каблук.

– Я комментарии даже не читаю.

Эти люди, кроме того, как чесать языком, больше ничего не умеют, только клеймят заумными фразами, – сказал бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой .