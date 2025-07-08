Мостовой о том, что Барко называют «каблуком»: «Люди, кроме как чесать языком, ничего не умеют, клеймят заумными фразами. Семья и ребенок важнее футбола, нужно соглашаться с мнением семьи»
Александр Мостовой оценил ситуацию касательно Эсекиэля Барко.
Тимур Гурцкая ранее заявил, что жена полузащитника «Спартака» поставила ему ультиматум: «Или мы разводимся, и ты ребенка не увидишь, или ты вернешься в Латинскую Америку».
Аргентинцем интересуется «Фламенго». В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 7 передач в 27 матчах Мир РПЛ.
– Барко нужно соглашаться с мнением семьи. Семья и ребенок важнее футбола.
– Кто-то пишет, что Барко – каблук.
– Я комментарии даже не читаю.
Эти люди, кроме того, как чесать языком, больше ничего не умеют, только клеймят заумными фразами, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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