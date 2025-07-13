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Семак о замене «Торпедо» на «Оренбург»: «Остановились на команде Премьер‑лиги, как и оставили «Пари НН» из РПЛ. Интересно посмотреть количество ошибок против «Зенита» в последних сезонах»

Сергей Семак оценил замену «Торпедо» на «Оренбург» и скандалы в РПЛ.

Напомним, что КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников Мир РПЛ‑2025/26 за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. Команду в Премьер-лиге заменил «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона‑2024/25.

Кроме того, «Химки» не прошли лицензирование и покинули высший дивизион, вместо них в РПЛ вернули «Пари НН», который уступил в стыковых матчах «Сочи».

– Убрали «Торпедо», вернули «Оренбург». Как относитесь к последним новостям в российском футболе?

– Все понимаем, что неожиданностей достаточно много. И «Химки», и потом стыковые матчи, кого оставлять, и скандальные события, связанные с судейским вопросом… По поводу «Крыльев Советов» немножко застопорилось. А вот «Торпедо» – да.

Было бы интересно посмотреть количество ошибок [судей] против «Зенита» в последних двух сезонах, есть ли там тенденция.

Касаемо участия той или иной команды, я не совсем компетентен, не видел регламент, не знаю его как юрист, не знаю, какую команду оставлять, какую – нет. С одной стороны, приоритет нужно делать для команд Премьер‑лиги. С другой стороны, хотелось бы, чтобы все было своевременно.

Эти проблемы навалились как снежный ком. В таком экстремальном малом количестве времени было сложно принимать решение. 

То, что нужно было 16 команд – это правильное решение. Не вариант оставить 15 команд. Остановились на команде Премьер‑лиги, исходя из того, что и оставили «Пари НН» – команду Премьер‑лиги.

Приняли решение, значит приняли. В нашей подготовке ничего не изменилось, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

РФС исключил «Торпедо» из РПЛ, боссов клуба отстранили. Что известно

Как же странно возвращают «Оренбург» – похоже, новый регламент с неправильной датой приняли без заседания

«Торпедо» было наглым – и неважно, что судья не взял у них деньги. РФС объяснил судьбоносные решения

Матчи, которые «Торпедо» пыталось сделать договорными: что в них происходило?

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?15224 голоса
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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