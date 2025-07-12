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Сычев об РПЛ: «Самое негативное межсезонье в истории с точки зрения инфоповодов»

Дмитрий Сычев высказался о скандалах в российском футболе в это межсезонье.

В четверг КДК РФС принял решение исключить «Торпедо» из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. По решению исполкома РФС московский клуб в высшем дивизионе заменит «Оренбург».

Ранее исполком РФС оставил в РПЛ «Пари НН», уступивший «Сочи» в стыковых матчах. Нижегородский клуб сыграет в лиге вместо не прошедших лицензирование «Химок».

«Это было определенно самое негативное межсезонье в истории с точки зрения инфоповодов. Надеюсь, с сегодняшнего дня мы эту страницу негативную перевернем и будем разговаривать только о футболе в положительных и позитивных тонах.

«Оренбург» будет играть, заявка у него сформирована. Теперь начнутся матчи, и, я надеюсь, мы минимально будем говорить о каких‑то нефутбольных новостях, будем обсуждать футбол: кто проиграл, кто победил, в общем, спортивный контент», – сказал бывший игрок сборной России.

Все скандалы лета-2025 на одной картинке. Предельная концентрация ☢️

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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