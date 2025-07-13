Ари о «Торпедо»: «Наш клуб будет в РПЛ через год, я уверен. Такое происходило во многих командах. Я хочу продолжить работу – все будет нормально»

Ари убежден, что «Торпедо» вернется в РПЛ через год.

10 июля московский клуб по решению КДК РФС исключили из Мир РПЛ за попытку организовать договорные матчи. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

– Будете ли вы продолжать работать в «Торпедо»?

– Не знаю, еще не общался ни с кем, так как последние дни находился в Казани. Вернусь в Москву и буду беседовать – думаю, все будет хорошо, я хочу продолжить работу в клубе.

Я уверен, что через год наш клуб будет в РПЛ. То, что уже произошло, – такое происходило во многих командах, бывает. Все футболисты и тренеры готовятся к предстоящему сезону. Все будет нормально.

Касаемо всей ситуации, я пока не могу ничего сказать, так как не был в Москве последние дни, – сказал спортивный директор «Торпедо.

Глава РФС Дюков об исключении «Торпедо» из РПЛ: «КДК обязан был принять такое решение – речь о защите соревнований и клубов. Даже попытка влиять на исход матча – не безобидная шалость»

Андрей Канчельскис: «Настоящая народная команда – «Торпедо», и ее выкинули не по спортивному принципу. Надо вернуть в РПЛ, тогда справедливость восторжествует»