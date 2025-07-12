Александр Дюков высказался о санкциях по отношению к «Торпедо».

В четверг КДК РФС принял решение исключить московский клуб из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

– Что вы почувствовали после того, как узнали про «Торпедо»?

– Разочарование. То решение, которое принял КДК, он был обязан принять, то есть речь идет о защите соревнований и клубов. Есть команды, они готовятся к сезону, болельщики ждут борьбы, и тут выясняется, что можно добиться результата за счет противоправных действий. Контролирующие органы должны вмешиваться, здесь идет речь о защите соревнований. Это не первый случай в мировом футболе, и другие федерации тоже действуют достаточно жестко.

– Это глупость?

– Я не говорил с ними. Только в диалоге с ними можно это понять. Видимо, они были неразборчивы в средствах.

– Есть факт, что матчи были договорные?

– Что касается данных матчей, то была попытка влияния на исход игры. Давайте назвать вещи своими именами. Даже эта попытка – это что такое? Это не безобидная шалость. Не должны другие клубы страдать от подобных действий, – сказал президент РФС.

РФС исключил «Торпедо» из РПЛ, боссов клуба отстранили. Что известно