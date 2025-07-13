Андрей Канчельскис: «Настоящая народная команда – «Торпедо», и ее выкинули не по спортивному принципу. Надо вернуть в РПЛ, тогда справедливость восторжествует»

Андрей Канчельскис назвал «Торпедо» настоящей народной командой.

В четверг КДК РФС исключил московский клуб из числа участников Премьер-лиги сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5. Предстоящий сезон черно-белые проведут в Первой лиге.

«Настоящая народная команда – это «Торпедо». И у нас эту народную команду выкинули из РПЛ. Это настоящее безобразие. Не понимаю, как так можно было поступить.

«Торпедо» вышло в РПЛ по спортивному принципу, а отстранили его не по спортивному принципу. Это еще раз доказывает, что в российском футболе работает много жуликов и проходимцев. Надо вернуть «Торпедо » в РПЛ , тогда справедливость восторжествует», – сказал бывший полузащитник сборной России.