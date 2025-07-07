«Фламенго» предлагал 10 млн евро за Барко. «Спартак» не готов отпускать хавбека за такую сумму (Metaratings)
«Фламенго» предлагал 10 миллионов евро за Эсекиэля Барко.
По данным Metaratings, последнее предложение от бразильского клуба за полузащитника «Спартака» составило 10 миллионов евро.
Отмечается, что «Спартак» не готов отпускать футболиста за такую сумму, а сам аргентинец не изъявлял желание сменить клуб.
Эсекиэль Барко провел 27 матчей в прошлом сезоне Мир РПЛ, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34221 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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