«Фламенго» предлагал 10 млн евро за Барко. «Спартак» не готов отпускать хавбека за такую сумму (Metaratings)

«Фламенго» предлагал 10 миллионов евро за Эсекиэля Барко.

По данным Metaratings, последнее предложение от бразильского клуба за полузащитника «Спартака » составило 10 миллионов евро.

Отмечается, что «Спартак» не готов отпускать футболиста за такую сумму, а сам аргентинец не изъявлял желание сменить клуб.

Эсекиэль Барко провел 27 матчей в прошлом сезоне Мир РПЛ , забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.