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Гаврилов о возможном уходе Угальде в «Фейеноорд»: «Зачем держать футболиста, который не хочет играть за «Спартак»? Незаменимых нет»

Юрий Гаврилов высказался о возможном уходе Манфреда Угальде из «Спартака».

Ранее сообщалось, что красно-белые отклонили предложение «Фейеноорда» по нападающему на сумму 15 млн евро. Также появлялась информация, что Угальде заинтересован в переходе.

– Пусть идет, куда хочет. Зачем держать в команде игрока, который не хочет играть за «Спартак»? Я уже говорил, что незаменимых нет, и без Угальде будут играть.

– «Спартак» не хочет его продавать за 15 млн евро.

– Это клубы пусть решают сами между собой, но я не вижу никакого смысла держать в составе футболиста, который хочет уйти, – сказал бывший игрок «Спартака».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoМанфред Угальде
logoЮрий Гаврилов
logoпремьер-лига Россия
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