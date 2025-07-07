«Спартак» ждет возвращения Угальде 11 июля, если он не перейдет в «Фейеноорд» (Metaratings)

«Спартак» ждет возвращения Манфреда Угальде в расположение клуба 11 июля.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

При этом 23-летний форвард сборной Коста-Рики после участия в Кубке КОНКАКАФ может не вернуться в Москву, если красно-белые примут предложение «Фейеноорда».

Ранее «Спартак» отказался продать Угальде роттердамскому клубу за 15 млн евро.

Первый матч в новом сезоне москвичи проведут 18 июля – дома против «Динамо» Махачкала.