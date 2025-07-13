Кукурелья о Мареске: «Он помог мне показывать мой лучший футбол. Тренер привнес много энергии, все в «Челси» стало лучше»

Марк Кукурелья заявил, что Энцо Мареска помог ему показывать лучший футбол.

«Когда я пришел в «Челси», было непросто. Мы знаем, что это большой клуб.

Этот тренер привнес много энергии. Мы любим учиться, и он может нас научить. Мы способны понять его идеи и воплотить их в жизнь.

У нас был хороший сезон. Мы хотели попасть в Лигу чемпионов и добились этого. Мы выиграли Лигу конференций. Это еще один шаг для нас.

Прошлым летом я провел шесть матчей на Евро . Мы играли в потрясающий футбол, и я был очень важен. Потом я вернулся в «Челси », и все стало лучше. Этот тренер помог мне показывать мой лучший футбол», – отметил защитник «Челси».

Сегодня лондонцы под руководством Марески сыграют с «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.