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«Челси» вышел в финал клубного ЧМ, выиграл Лигу конференций и квалифицировался в ЛЧ в первый сезон при Мареске

«Челси» может выиграть второй трофей в первом сезоне при Энцо Мареске.

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира лондонский клуб обыграл «Флуминенсе» (2:0) и вышел в финал турнира.

Ранее в сезоне «Челси» выиграл Лигу конференций и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, заняв итоговое 4-е место в таблице АПЛ. Команда проводит первый сезон под руководством Марески – итальянский специалист возглавил команду летом 2024 года.

В финале клубного ЧМ «Челси» встретится с «ПСЖ» или «Реалом». Финальный матч пройдет в воскресенье, 13 июля.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?3155 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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