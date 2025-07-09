«Челси» вышел в финал клубного ЧМ, выиграл Лигу конференций и квалифицировался в ЛЧ в первый сезон при Мареске
«Челси» может выиграть второй трофей в первом сезоне при Энцо Мареске.
В полуфинальном матче клубного чемпионата мира лондонский клуб обыграл «Флуминенсе» (2:0) и вышел в финал турнира.
Ранее в сезоне «Челси» выиграл Лигу конференций и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, заняв итоговое 4-е место в таблице АПЛ. Команда проводит первый сезон под руководством Марески – итальянский специалист возглавил команду летом 2024 года.
В финале клубного ЧМ «Челси» встретится с «ПСЖ» или «Реалом». Финальный матч пройдет в воскресенье, 13 июля.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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