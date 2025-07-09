«Челси» вышел в финал клубного ЧМ, выиграл Лигу конференций и квалифицировался в ЛЧ в первый сезон при Мареске

«Челси» может выиграть второй трофей в первом сезоне при Энцо Мареске.

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира лондонский клуб обыграл «Флуминенсе » (2:0) и вышел в финал турнира.

Ранее в сезоне «Челси» выиграл Лигу конференций и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, заняв итоговое 4-е место в таблице АПЛ . Команда проводит первый сезон под руководством Марески – итальянский специалист возглавил команду летом 2024 года.

В финале клубного ЧМ «Челси » встретится с «ПСЖ» или «Реалом». Финальный матч пройдет в воскресенье, 13 июля.