Мареска о «Челси» в финале клубного ЧМ: «Фантастический сезон, мы очень счастливы. «Реал» и «ПСЖ» – топ-клубы, но мы сможем победить, надеюсь»

Энцо Мареска прокомментировал выход «Челси» в финал клубного чемпионата мира.

В полуфинале турнира лондонцы обыграли «Флуминенсе » (2:0) благодаря дублю Жоао Педро .

«Это большое достижение. Cезон был фантастическим, мы вошли в топ-4 АПЛ , [выиграли] Лигу конференций, а теперь мы в финале этого турнира – мы очень, очень счастливы.

Мы знаем, что у нас есть игроки, способные [забивать голы], и мы знаем, что должны помогать им в ситуациях, когда они могут это сделать, и мы знаем, что Жоао на это способен. Николас [Джексон ] – наш игрок. В прошлом сезоне он сыграл почти во всех матчах. Сегодня Жоао вышел в стартовом составе, но он был в порядке. Честно говоря, я очень рад [конкуренции внутри команды], потому что знаю, как сложно играть в каждом матче.

Мы идем от игры к игре. Наконец нас ждет последняя игра в сезоне, и, надеюсь, мы сможем выиграть турнир».

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«Это две команды топ-уровня, одна из которых выиграла Лигу чемпионов в этом сезоне, а другая – в прошлом. Это топ-клубы, но мы гордимся и счастливы быть здесь», – сказал главный тренер «Челси » в интервью DAZN.