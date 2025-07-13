«Челси» на КЧМ обкатывает новые идеи Марески. Вот главные

Разбор Вадима Лукомского.

«Челси» дошел до финала клубного чемпионата мира. В каждом раунде команда Энцо Марески по делу убирала с дороги новых соперников. Иронично, что такой мощный результат лондонцы показали, воспринимая турнир как предсезонку перед предсезонкой. Итальянский тренер несколько раз говорил об этом публично:

«В последние два дня на тренировках мы пробовали нечто новое. В матче против «Фламенго» мы вышли в другой структуре. Так готовимся к новому сезону – хотим иметь больше вариантов».

«Если мы хотим стать опаснее к сезону АПЛ, надо прибавить в атаке, поэтому пробуем новое на клубном чемпионате мира».

Рассмотрим основные новинки.

Короткие угловые – теперь главный вариант

На КЧМ «Челси» подал 40 угловых (больше только у «Сити»). И 2/3 из них – короткие розыгрыши. В АПЛ команда тоже была лидером по такому типу розыгрышей, но они занимали примерно треть от общего количества. Изменение – значимое. А перекос вообще аномальный. Вдумайтесь: трети достаточно, чтобы быть лидером, а у «Челси» пропорция в два раза больше.

Среди участников КЧМ ни у кого нет схожих пропорций. По коротким розыгрышам «Челси» лидирует с гигантским отрывом. Мареска называет это новой расстановкой: «С начала турнира мы пробуем новую расстановку для угловых, потому что нам важно улучшать игру. В основном мы разыгрываем коротко, но у нас есть и другие варианты».

В этой новой схеме розыгрыша короткий вариант не вспомогательный, а основной. То есть «Челси» не просто разыгрывает коротко, когда спешит или хочет удивить соперника, а именно готовит такие розыгрыши – старается через них создать сопернику ребус.

Рядом с подающим находятся два игрока – один на боковой линии, а другой на линии ворот, ближе к штрафной. Такое расположение ставит соперника перед выбором: дать свободу розыгрышу, сохранив привычное насыщение штрафной, или опекать тройку разыгрывающих «Челси» с риском оставить пространство у ворот.

Конечно, этот ребус будет пугать оппонентов только при условии, что свободные футболисты могут сочинить хорошую комбинацию. Пока движения и реакции неидеальны, но задумка понятна.

После розыгрыша образуется вот такой квадрат. Как правило, у «Челси» в нем перевес в одного игрока:

Задача доставить мяч игроку, который открывается в штрафной. Если он свободен, то можно прямым пасом. Если свободен другой игрок, то транзитом через него. Тут транзит обеспечил Энцо Фернандес:

Этот момент против «Палмейраса» привел к голу. Еще несколько похожих розыгрышей создали угрозу. Пока не прорыв, но любопытная новинка. За угловые в команде отвечает Бернардо Куэва, тренер по стандартам, которого «Челси» переманил у «Брентфорда» (конечно!). Его работу хвалил Коул Палмер: «Он предлагает нам разные идеи – и это дает результат».

Позиция Палмера чаще меняется и становится еще свободнее

Кажется, Мареска пытается сделать Коула менее предсказуемым для соперников. Его движение, когда «Челси» владеет мячом, стало еще более вольным, но Мареска экспериментирует и с его стартовой позицией.

Против «Фламенго» Палмер стартовал на правом фланге в 4-2-3-1 – как в первом сезоне в «Челси». Против «Бенфики» вообще вышел на левом краю.

На практике такой ход означает больше изменений в движении крайних защитников. Палмер в любом случае уходит в любые зоны и двигается свободно. А вот фланг кто-то должен заполнять.

Против «Фламенго» эта функция была у Мало Гюсто, который обычно уходит в середину:

Против «Бенфики» до упора бегал Марк Кукурелья, который в иных матчах играл как третий центральный защитник:

Крайние защитники «Челси» точно достаточно вариативны для таких задач. Гюсто показывал лучший футбол, действуя вдоль фланга. Кукурелья когда-то вообще был левым полузащитником.

Мареска через позицию Палмера может путать соперников и создавать другую динамику в чужой опорной зоне – за счет смены союзников Коула. Опять же не каждый раз ход можно было назвать удачным (основная позиция Палмера – все еще под нападающим), но намерение понятно.

Структура 3+1 при построении атаки – смелее, чем раньше

Теперь при владении «Челси» чаще выстраивается в структуру 3-1-5-1:

В прошедшем сезоне команда Марески всегда очень структурно и дисциплинированно строила игру в первой стадии, но основным вариантом был 3+2 – тройка защитников и два футболиста в опорной. В новом варианте соотношение смещается в пользу атаки. Такая более смелая схема розыгрыша была у Германии Юлиана Нагельсманна на Евро, используется «Баварией» при Венсане Компани и периодически «Барсой» Ханси Флика.

Сейчас над ее внедрением работает Мареска. В рамках этой структуры «Челси» уже неплохо двигает мяч и разыгрывает преимущество. Особенно интригует прием с созданием дополнительного этажа в построении – Палмер и Фернандес периодически отходили глубже, делая треугольник с опорником, а Гюсто оставался рядом с нападающим:

Внутри этого эксперимента был мини-эксперимент с позицией Андрея Сантоса. Против «Палмейраса» он действовал в качестве разыгрывающего опорника, хотя в «Страсбуре» раскрылся в другой роли – делал рывки до штрафной. Мареска похвалил бразильца после того матча.

Конкуренция и вариативность на позиции нападающего, включая ложную девятку

На КЧМ у «Челси» нет железного игрока в старте на позиции нападающего. Мареска пробовал Николаса Джексона, Лиама Делапа и Жоао Педро.

Джексон и Делап – прямые конкуренты. Между ними можно переключаться в зависимости от текущей формы и акцентов конкретного матча – без слома системы. Педро – другой типаж. Намного ближе к ложной девятке.

Бразилец – универсал, который за карьеру попробовал все атакующие позиции при схеме 4-2-3-1. В «Брайтоне» чаще всего выходил под нападающим. Выходя в центре атаки, двигается иначе, чем Делап и Джексон. Их задача – напрягать защитников рывками и создавать пространство для Палмера между линий.

Педро – сам любитель спуститься в чужую опорную, поэтому рывки должен делать кто-то другой. Например, сам Палмер – в зону, которая возникает из-за спуска Педро:

Не совсем типичный расклад, но и соперники не ожидают.

***

За первый сезон Мареска выстроил тактическую рамку и внедрил принципы игры. Теперь хочет добиться большей вариативности внутри этих принципов. Идея понятна. Инструменты есть. Многое будет зависеть от своевременности их использования. КЧМ стал хорошим тизером планов Энцо.

«Челси» провел максимально продуктивный турнир. Выход в финал – это существенный заработок. При этом Мареска не гнался за результатом любой ценой, а спокойно экспериментировал, интегрировал новичков, проверял их качества и потенциал. Даже в случае поражения в финале клуб останется в плюсе во всех отношениях.

Дембеле – суперзвезда прессинга. Его хвалят даже вратари соперников

Фото: Gettyimages.ru /Buda Mendes