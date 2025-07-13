Андрей Канчельскис: «Болельщики «Спартака» очень терпеливые. Каждый сезон ждут борьбы за золото, но их подводят. Одно чемпионство за 22 года – непозволительно мало»
Андрей Канчельскис высказался о шансах «Спартака» на чемпионство.
«Болельщики нынешнего «Спартака» – очень терпеливые люди. Каждый сезон они надеются и ждут, что команда будет бороться за золото, но она их подводит.
Вряд ли этот сезон станет исключением. Конечно, одно чемпионство за 22 года – непозволительно мало для «Спартака», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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