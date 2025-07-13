Андрей Канчельскис: «Болельщики «Спартака» очень терпеливые. Каждый сезон ждут борьбы за золото, но их подводят. Одно чемпионство за 22 года – непозволительно мало»

Андрей Канчельскис высказался о шансах «Спартака» на чемпионство.

«Болельщики нынешнего «Спартака » – очень терпеливые люди. Каждый сезон они надеются и ждут, что команда будет бороться за золото, но она их подводит.

Вряд ли этот сезон станет исключением. Конечно, одно чемпионство за 22 года – непозволительно мало для «Спартака», – сказал бывший полузащитник сборной России.