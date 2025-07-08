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Канчельскис о Карпине: «Не застрахован от увольнения из «Динамо», несмотря на свой авторитет. Убрать могут любого, если результата не будет»

Андрей Канчельскис допустил, что Валерия Карпина могут уволить из «Динамо».

Тренер сборной России возглавил бело-голубых в июне.

«От Карпина все ждут результата в «Динамо» — в этом смысле есть определенное давление. Выиграть трофей с бело-голубыми не так просто, как показывает история. Посмотрим, получится ли.

Но Карпин не застрахован от увольнения из «Динамо», несмотря на свой авторитет. Убрать могут любого, если результата не будет. Это футбол», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло 5-е место.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
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