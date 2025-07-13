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Андрей Канчельскис: «Зенит» будет переносить столетие, пока не выиграет РПЛ»

Андрей Канчельскис высказался о переносе столетия «Зенита».

«Если «Зенит» не выиграет РПЛ и в этот раз, то снова перенесет столетие. Я в этом не сомневаюсь. Он будет переносить столетие, пока снова не выиграет РПЛ. Не выиграет его в ближайшие пять лет, значит, пять раз подряд перенесет.

Один раз он это сделал, ему ничего не мешает повторить это. Смешно, что клуб пошел на такой шаг, но он будет готов повторить его еще раз. Я в этом не сомневаюсь», – сказал экс-игрок сборной России.

Ранее в «Зените» заявили, что сезон-2025/2026 будет 100-м для клуба – в нем поставлена задача выиграть золото.

Семак и Медведев остаются в «Зените»: «Решено сохранить топ-менеджмент и тренерский штаб. Задача на 100-й сезон – золотые медали»
 

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?9628 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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